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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина получил огнестрельное ранение на рыбалке

В Ленобласти мужчина получил огнестрельное ранение на рыбалке

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Лодейнопольского района задержали подозреваемого в покушении на убийство своего приятеля на рыбалке

Вчера, 18 октября 2024 года к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области из медучреждения поступила телефонограмма о том, что около 08 часов 20 минут в приемный покой в сопровождении 38-летнего знакомого обратился 35-летний мужчина с огнестрельным ранением левого плеча.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции установили, что 18 октября около 07 часов 50 минут мужчины находились на рыбалке на реке Оять в районе деревни Александровщина Лодейнопольского района Ленобласти.
Через некоторое время раздался выстрел, и потерпевший почувствовал боль в левой руке.
По подозрению в совершении указанного преступления в отдел полиции доставили 38-летнего сопровождающего раненого, в отношении которого составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
С места происшествия изъяли цевье от охотничьего ружья.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.30 ч.3, ст.105 ч.1 УК РФ (покушение на убийство).

Источник: ГУ МВД
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