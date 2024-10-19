В Ленобласти мужчина получил огнестрельное ранение на рыбалке

Вчера, 18 октября 2024 года к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области из медучреждения поступила телефонограмма о том, что около 08 часов 20 минут в приемный покой в сопровождении 38-летнего знакомого обратился 35-летний мужчина с огнестрельным ранением левого плеча.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции установили, что 18 октября около 07 часов 50 минут мужчины находились на рыбалке на реке Оять в районе деревни Александровщина Лодейнопольского района Ленобласти.

Через некоторое время раздался выстрел, и потерпевший почувствовал боль в левой руке.

По подозрению в совершении указанного преступления в отдел полиции доставили 38-летнего сопровождающего раненого, в отношении которого составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

С места происшествия изъяли цевье от охотничьего ружья.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.30 ч.3, ст.105 ч.1 УК РФ (покушение на убийство).