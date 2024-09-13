В Ленобласти в ДТП на трассе «Анташи-Ропша-Красное Село» погиб пассажир мопеда

Накануне вечером, 12 сентября 2024 года около 20 часов 20 минут на 20-ом километре дороги «Анташи-Ропша-Красное Село», в Ломоносовском районе Ленинградской областивне населенного пункта, 43-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь от деревни Глядино в сторону поселка Ропша, по не установленной причине выехал на «встречку» и столкнулся с мопедом «Джиалинг», двигавшимся с выключенным светом фар.

В результате дорожного происшествия водитель иномарки и 49-летний водитель мопеда, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не пострадали. Как установили полицейские, водительское удостоверение водитель мопеда ранее никогда не получал.

45-летний пассажир мопеда от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Полицейские устанавливают все детали происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.