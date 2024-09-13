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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП на трассе «Анташи-Ропша-Красное Село» погиб пассажир мопеда

В Ленобласти в ДТП на трассе «Анташи-Ропша-Красное Село» погиб пассажир мопеда

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на трассе «Анташи-Ропша-Красное Село», в котором погиб пассажир мопеда

Накануне вечером, 12 сентября 2024 года около 20 часов 20 минут на 20-ом километре дороги «Анташи-Ропша-Красное Село», в Ломоносовском районе Ленинградской областивне населенного пункта, 43-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь от деревни Глядино в сторону поселка Ропша, по не установленной причине выехал на «встречку» и столкнулся с мопедом «Джиалинг», двигавшимся с выключенным светом фар.
В результате дорожного происшествия водитель иномарки и 49-летний водитель мопеда, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не пострадали. Как установили полицейские, водительское удостоверение водитель мопеда ранее никогда не получал.
45-летний пассажир мопеда от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Полицейские устанавливают все детали происшествия.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП мопед
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