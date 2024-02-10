В магазине на Гончарной улице задержали неадеквата с ножом

7 февраля в полицию поступило сообщение от 26-летнего продавца магазина, расположенного в доме 10 по Гончарной улице о том, что в магазин пришел неизвестный с ножом и угрожает ему.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 54-летнего неработающего жителя республики Хакасия, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 213 часть 2 УК РФ (хулиганство).

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.