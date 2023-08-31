В Ленобласти автомашина насмерть сбила пешехода

Накануне поздним вечером около 23 часов 55 минут на 28 километре дороги «Санкт-Петербург - поселок им. Свердлова - Всеволожск», неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 30-летнего пешехода, шедшего по краю проезжей части в том же направлении.

После наезда на пешехода автомобиль место ДТП покинул.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Ведется розыск автомобиля и водителя.

По данному факту полицией проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.