В Ленобласти автомашина насмерть сбила пешехода

Накануне поздним вечером около 23 часов 55 минут на 28 километре дороги «Санкт-Петербург - поселок им. Свердлова - Всеволожск», неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 30-летнего пешехода, шедшего по краю проезжей части в том же направлении.
После наезда на пешехода автомобиль место ДТП покинул.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.
Ведется розыск автомобиля и водителя.
По данному факту полицией проводится проверка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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