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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово отчим изнасиловал падчерицу

В Кудрово отчим изнасиловал падчерицу

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Опубликовал: Anton78
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В Кудрово раннее судимый отчим изнасиловал падчерицу после совместного распития спиртного

Накануне ранним утром, 26 сентября 2024 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 27-летней женщины, проживающей на Пражской улице в Кудрово. Женщина рассказала правоохранителям о том, что после совместного распития спиртных напитков ее изнасиловал 48-летний отчим, который живет в Шлиссельбурге и находился в гостях.

В тот же день около 11 часов 40 минут на 4-й линии города Всеволожск сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район изнасилование
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