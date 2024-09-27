В Кудрово отчим изнасиловал падчерицу

Накануне ранним утром, 26 сентября 2024 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 27-летней женщины, проживающей на Пражской улице в Кудрово. Женщина рассказала правоохранителям о том, что после совместного распития спиртных напитков ее изнасиловал 48-летний отчим, который живет в Шлиссельбурге и находился в гостях.

В тот же день около 11 часов 40 минут на 4-й линии города Всеволожск сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.