В Петроградском районе поймали подозреваемого в грабеже

Вчера, 17 сентября 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 51-летней местной жительницы о том, что вечером 4 сентября, в квартире дома 25 корпус 4 по улице Малой Посадской, ее ударил неизвестный, ударив, забрал мобильный телефон и скрылся.

Материальный ущерб составил 8 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в тот же день задержали подозреваемого на Мончегорской улице. Им оказался 21-летний петербуржец с улицы Чапаева.

Молодого человека доставили в отдел полиции.

Следователи возбудли уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Ранее задержанный неоднократно привлекался за кражи и грабежи.