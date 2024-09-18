Вчера, 17 сентября 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 51-летней местной жительницы о том, что вечером 4 сентября, в квартире дома 25 корпус 4 по улице Малой Посадской, ее ударил неизвестный, ударив, забрал мобильный телефон и скрылся.
Материальный ущерб составил 8 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в тот же день задержали подозреваемого на Мончегорской улице. Им оказался 21-летний петербуржец с улицы Чапаева.
Молодого человека доставили в отдел полиции.
Следователи возбудли уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Ранее задержанный неоднократно привлекался за кражи и грабежи.
В Петроградском районе поймали подозреваемого в грабеже
0
18
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Петроградского района задержали подозреваемого в грабеже
Вчера, 17 сентября 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 51-летней местной жительницы о том, что вечером 4 сентября, в квартире дома 25 корпус 4 по улице Малой Посадской, ее ударил неизвестный, ударив, забрал мобильный телефон и скрылся.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"