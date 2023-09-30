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Питерец.ру » Происшествия » В Светогорске конфликт в Интернете закончился стрельбой

В Светогорске конфликт в Интернете закончился стрельбой

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Ленобласти задержали двоих подозреваемых в стрельбе из-за конфликта в Интернете

Накануне вечером около 18 часов 30 минут к полицейским поступило сообщение о том, что возле дома 10 по улице Красноармейская в Светогорске стреляют.
В кратчайшие сроки прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что около 18:30 у дома 10 по Красноармейской улице в Светогорске, во время конфликта на почве оскорблений в сети Интернет, 55-летний неработающий местный житель ударил головой в лицо своего 32-летнего оппонента в сетевом споре, после чего попросил своего 37-летнего знакомого выстрелить в воздух.
В этот же день около 21 часа 10 минут, возле дома 4 по улице Льва Толстого в Светогорске сотрудниками полиции оба подозреваемых в нападении были задержаны.
Подозреваемых доставили в отдел полиции, где них составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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