В Светогорске конфликт в Интернете закончился стрельбой

Накануне вечером около 18 часов 30 минут к полицейским поступило сообщение о том, что возле дома 10 по улице Красноармейская в Светогорске стреляют.

В кратчайшие сроки прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что около 18:30 у дома 10 по Красноармейской улице в Светогорске, во время конфликта на почве оскорблений в сети Интернет, 55-летний неработающий местный житель ударил головой в лицо своего 32-летнего оппонента в сетевом споре, после чего попросил своего 37-летнего знакомого выстрелить в воздух.

В этот же день около 21 часа 10 минут, возле дома 4 по улице Льва Толстого в Светогорске сотрудниками полиции оба подозреваемых в нападении были задержаны.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, где них составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.