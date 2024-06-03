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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил 7-летнего ребенка

В центре Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил 7-летнего ребенка

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводит проверку по факту ДТП с кикшерингом, в котором пострадал 7-летний ребенок

Накануне днем, 2 июня 2024 года около 14 часов 40 минут возле дома 4 по Дворцовой набережной 31-летний житель Гатчинского района Ленобласти, управляя электросамокатом (кикшеринг) в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь от Троицкого моста в сторону Миллионной улицы в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть в сопровождении мамы 7-летнего ребенка.
В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В отношении самокатчика возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ДТП самокаты
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