В центре Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил 7-летнего ребенка

Накануне днем, 2 июня 2024 года около 14 часов 40 минут возле дома 4 по Дворцовой набережной 31-летний житель Гатчинского района Ленобласти, управляя электросамокатом (кикшеринг) в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь от Троицкого моста в сторону Миллионной улицы в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть в сопровождении мамы 7-летнего ребенка.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В отношении самокатчика возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.