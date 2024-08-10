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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе электросамокатчик сбил 3-летнего ребенка на самокате

В Приморском районе электросамокатчик сбил 3-летнего ребенка на самокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицией приняты меры к задержанию самокатчика сбившего ребенка на  Яхтенной улице  

Накануне вечером, 9 августа 2024 года около 18 часов 15 минут возле дома 2 по Яхтенной улице, в Приморском районе Петербурга неизвестный, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на 3-летнего ребенка, который двигался на детском самокате во встречном направлении в сопровождении родителей, и с места происшествия скрылся.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

По данному факту полицейские проводят проверку, приняты меры к задержанию виновника аварии.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП самокаты
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