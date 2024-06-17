На Краснопутиловской улице электросамокатчик сбил 6-летнего мальчика

Накануне вечером, 16 июня 2024 года около 20 часов 05 минут возле дома 71 по Краснопутиловской улице, в Московском районе Петербурге неустановленное лицо на электросамокате при движении по тротуару совершило наезд на 6-летнего мальчика.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожного происшествия полиция поводит проверку.