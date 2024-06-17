Накануне вечером, 16 июня 2024 года около 20 часов 05 минут возле дома 71 по Краснопутиловской улице, в Московском районе Петербурге неустановленное лицо на электросамокате при движении по тротуару совершило наезд на 6-летнего мальчика.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту дорожного происшествия полиция поводит проверку.
На Краснопутиловской улице электросамокатчик сбил 6-летнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Московского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним
Накануне вечером, 16 июня 2024 года около 20 часов 05 минут возле дома 71 по Краснопутиловской улице, в Московском районе Петербурге неустановленное лицо на электросамокате при движении по тротуару совершило наезд на 6-летнего мальчика.
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