Полицейские поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионера с Гражданского проспекта

Накануне утром, 28 августа 2024 года около 10 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 86-летнего жителя дома 13 корпус 1 по Гражданскому проспекту о том, что накануне днем ему позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил передать курьеру деньги в размере 195 тысяч рублей.

В того же день вечером, около 20 часов 00 минут сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 23-летний неработающий житель города Мурино, Всеволожского района Ленинградской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).