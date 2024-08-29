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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионера с Гражданского проспекта

Полицейские поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионера с Гражданского проспекта

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Калининского района задержан курьер мошенников, обманувший пенсионера с Гражданского проспекта

Накануне утром, 28 августа 2024 года около 10 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 86-летнего жителя дома 13 корпус 1 по Гражданскому проспекту о том, что накануне днем ему позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил передать курьеру деньги в размере 195 тысяч рублей.
В того же день вечером, около 20 часов 00 минут сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 23-летний неработающий житель города Мурино, Всеволожского района Ленинградской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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