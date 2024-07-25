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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе поймали 18-летнего курьера мошенников

В Калининском районе поймали 18-летнего курьера мошенников

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Калининского района задержан курьер мошенников

Утром 23 июля 2024 года около 10 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 77-летнего мужчины. Пенсионер оассказал правоохранителям, что 12 июля 2024 года около 12 часов 00 минут ему позвонил неизвестный, сообщил, что в отношении него возбуждено  уголовное дело. 

После чего позвонила неизвестная женщина, которая убедила пенсионера в тот же день около 14 часов 00  минут в парадной дома передать курьеру 500 тысяч рублей. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером, 24 июля около 21 часа 20 минут возле дома 31 по проспекту Науки сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего молодого человека.

В ходе проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий задержанный изобличён в совершении аналогичного преступления в отношении 86-летней пенсионерки. 

Сумма ущерба составила 2 600 000 рублей.

Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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