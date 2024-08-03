В Калининском районе поймали курьера мошенников

Накануне вечером, 2 августа 2024 года около 17 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней жительницы дома 104 по Гражданскому проспекту.

Пенсионерка заявила о том, что стала жертвой телефонного мошенничества с "безопасными счетами" и передала приехавшему к ней «сотруднику банка» 375 тысяч рублей.

Через пару часов сотрудники уголовного розыска возле дома 107 по Лиговскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего неработающего петербуржца.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.