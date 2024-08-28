В Купчино пьяные посиделки закончились поножовщиной

Накануне вечером, 27 августа 2024 года около 22 часов 30 минут к полицейским Фрунзенского района поступила информация о том, что возле дома 15 по Купчинской улице, во дворе ночного клуба обнаружены двое мужчин с ножевыми ранениями.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были обнаружены с ножевыми ранениями во дворе дома 66-летний местный житель и неизвестный мужчина, на вид 40 лет.

Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские установили, что в ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора, в апогее которой оба пустили в ход холодное оружие и нанесли друг другу ножевые ранения.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).