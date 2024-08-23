В Приозерске рецидивист напал с ножом на сожительницу

Вечером 20 августа 2024 года около 22 часов 00 минут к полицейским Приозерского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 18 корпус 1 по улице Чапаева в городе Приозерск шумит компания.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что во дворе дома 38-летний неработающий местный житель, который как раз в тот день отмечал свой день рождения, поссорился со своей 31-летней сожительницей и нанес ей несколько ударов ножом.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого, ранее 12 раз судимого, поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.