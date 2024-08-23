ента новостей

11:02
В Ленобалсти в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Рено Логан»
10:52
Школьница переборщила с успокоительным
10:25
В Приозерске рецидивист напал с ножом на сожительницу
10:21
В Петербурге мужчина выстрелил из пневматического пистолета в свою мать
10:13
Двоих жителей Сертолово задержали за поджог двери в Петербурге
09:55
Петербург попал в топ-3 по отдыху компаниями
09:34
Поезда Allegro будут ездить по Финляндии
09:00
СПБ ожидает индийских трудовых мигрантов
21:30
В 6-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле Валентина Гунина в драматичной борьбе победила Лею Гарифуллину, а чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова проиграла Гире
20:46
Двумя матчами в начался хоккейный турнир имени Николая Пучкова: Иван Демидов сделал дубль за «молодёжку», Амир Мифтахов не пропустил за «Ак Барс»
16:33
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 6-м туре Суперфинала чемпионата России проиграл Артёму Тимофееву и ухудшил свои шансы попасть на Кубок мира
16:25
В Ленобласти пожарным и спасателям вручили новую технику
16:20
На улице Савушкина «БМВ» вылетел на трамвайные пути. Водитель в больнице
13:49
На Светлановской площади закрывается трамвайное движение
13:43
На КАД на съезде с Таллинского шоссе на месяц перекроют одну полосу
13:41
День государственного флага Российской Федерации
11:12
В Колпино иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
11:08
На Рубинштейна произошла массовая драка
10:56
В центре Петербурга трое хулиганов напали на хозяина кафе в Казачьем переулке
10:51
На проспекте Луначарского мигрант ударил ножом гражданина соседнего государства
10:44
В Красносельском районе обнаружили подпольную наркоплантацию в квартире
10:42
В СПб активно приобретают подержанные иномарки
10:04
Петербуржцы высказали свое отношение к цифровому рублю
09:29
Переговоров с Украиной не будет?
08:57
Торговые центры ожидают роста продаж
23:00
На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист
22:52
Перербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с лидером в 5-м туре мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам, Андрей Есипенко победил и делит 2–4 места с Грищуком и Наером
20:31
Герценовский проект получил грант на проведение форума «Молодежь в мире туризма без границ»
20:29
Более 1,5 тысяч трудных подростков прошли программу адаптации, разработанную специалистами Герценовского университета
20:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Приозерске рецидивист напал с ножом на сожительницу

В Приозерске рецидивист напал с ножом на сожительницу

0
31
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали рецидивиста из Приозерска, напавшего с ножом на сожительницу

Вечером 20 августа 2024 года около 22 часов 00 минут к полицейским Приозерского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 18 корпус 1 по улице Чапаева в городе Приозерск шумит компания.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что во дворе дома 38-летний неработающий местный житель, который как раз в тот день отмечал свой день рождения, поссорился со своей 31-летней сожительницей и нанес ей несколько ударов ножом.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого, ранее 12 раз судимого, поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-08-2024, 12:57
В Приморском районе поймали подозреваемого в нападении на женщину
4-02-2024, 13:24
В Кировске задержали подозреваемого в поножовщине в кафе
7-05-2024, 09:20
В Петербурге задержали злодея, который изрезал и ограбил мужчину на Партизана Германа
20-06-2024, 10:25
В Красном Селе житель Челябинской области напал с ножом на сожительницу
6-08-2024, 10:48
В Кировском районе задержали мужчину ударившего ножом подростка
31-05-2024, 11:01
В Тосно рецидивист ударил ножом мужчину

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 11:02
В Ленобалсти в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Рено Логан»
0
121
Вчера, 16:20
На улице Савушкина «БМВ» вылетел на трамвайные пути. Водитель в больнице
0
113
Вчера, 11:12
В Колпино иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
0
117
21-08-2024, 23:00
На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист
Наверх