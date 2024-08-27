В Ленобласти в ДТП пострадали подростки на мотоцикле

Накануне днем, 26 августа 2024 года около 14 часов 40 минут на Дачной улице в ДНТ «Дрыжики», во Всеволожском районе Ленинградской области 21-летний водитель управляя автомобилем «Лада Гранта», при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом под управлением подростка, 2010 года рождения.

В результате дорожного происшествия мотоциклист и его пассажир-ровесник с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.