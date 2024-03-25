В Петербурге за торговым центром на Сенной площади произошла массовая драка

Накануне вечером, 24 марта 2024 года около 20 часов 20 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что за зданием торгового центра "Пик", в районе Сенной площади происходит массовая драка.

На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.

Прибывшими на место полицейскими установлено, что около 20 часов 15 минут по указанному адресу произошла драка. Из толпы прозвучал выстрел из пистолета. Участники драки успели скрыться до приезда полиции.

До настоящего времени сообщений из медучреждений по данному инциденту не поступало.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство).

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию участников конфликта.