Накануне вечером, 21 августа 2024 года около 22 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 11 в Казачьем переулке неизвестные распылили содержимое перцового баллончика и угрожали светошумовым пистолетом хозяину кафе.
Прибывшими на место полицейскими установлено, что нападавших было трое и все они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Пострадавший обратился за медицинской помощью, и после оказания ее был отпущен домой.
Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию агрессивных хулиганов.
В центре Петербурга трое хулиганов напали на хозяина кафе в Казачьем переулке
0
53
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Адмиралтейского района розыскивают напавшего на хозяина кафе в Казачьем переулке
Накануне вечером, 21 августа 2024 года около 22 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 11 в Казачьем переулке неизвестные распылили содержимое перцового баллончика и угрожали светошумовым пистолетом хозяину кафе.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"