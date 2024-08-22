В центре Петербурга трое хулиганов напали на хозяина кафе в Казачьем переулке

Накануне вечером, 21 августа 2024 года около 22 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 11 в Казачьем переулке неизвестные распылили содержимое перцового баллончика и угрожали светошумовым пистолетом хозяину кафе.

Прибывшими на место полицейскими установлено, что нападавших было трое и все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Пострадавший обратился за медицинской помощью, и после оказания ее был отпущен домой.

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию агрессивных хулиганов.