На Васильевском острове посетительницу клуба ранили из травмата

14 августа 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о конфликте возле клуба в доме 55 по 10-й линии В.О.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что около входа в клуб между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них стал размахивать травматическим пистолетом. В результате произошёл самопроизвольный выстрел и пуля попала в ногу 38-летней посетительнице клуба, которая сидела за столиком в зале.

Участники конфликта после этого скрылись, а пострадавшую доставили в больницу и, после оказания медпомощи, отпустили домой.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию участников конфликта.