В отношении мужчины, стрелявшего в прохожего возбуждено уголовное дело

Как сообщалось ранее, 12 августа 2022 года в полицию поступило сообщение от женщины, 1991 года рождения о том, что в 23:23 по адресу: Кожевенная линия, дом 40, во время внезапно возникшего конфликта, трое мужчин угрожали мужу заявительницы, 1991 года рождения, один из злоумышленников выстрелил из предмета похожего на пистолет в сторону потерпевшего, после чего все трое скрылись с места происшествия на автомобиле «УАЗ».

14 августа 2022 года в 19:05 у дома 6 по 17-й линии Васильевского острова опергруппой уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, 1998 года рождения. У подозреваемого изъят травматический пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются соучастники преступления.