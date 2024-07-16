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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе 5-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа

В Калининском районе 5-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа

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Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе ребенок выпал из окна седьмого этажа. Мальчика успели доставить в больницу, но он умер.

Накануне поздним вечером, 15 июля 2024 года около 21 часа 45 минут на улице Ушинского 5-летний мальчик выпал из кона квартиры на 7-ом этаже. Мальчика доставили в Педиатрический университет, но врачи оказались бессильны и в 23 часа 05 минут он скончался.

По предварительной информации, ребенок находился в комнате с братьями 10 и 8 лет. Когда старший вышел из комнаты, самый маленький взял ручку от окна стеклопакета, открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал с ней. Мать услышала крик и побежала вниз.

Семья полная, благополучная, снимает одну комнату в 8-комнатной коммунальной квартире. 

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район падение с высоты дети
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