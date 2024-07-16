В Калининском районе 5-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа

Накануне поздним вечером, 15 июля 2024 года около 21 часа 45 минут на улице Ушинского 5-летний мальчик выпал из кона квартиры на 7-ом этаже. Мальчика доставили в Педиатрический университет, но врачи оказались бессильны и в 23 часа 05 минут он скончался.

По предварительной информации, ребенок находился в комнате с братьями 10 и 8 лет. Когда старший вышел из комнаты, самый маленький взял ручку от окна стеклопакета, открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал с ней. Мать услышала крик и побежала вниз.

Семья полная, благополучная, снимает одну комнату в 8-комнатной коммунальной квартире.