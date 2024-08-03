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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино иномарка вылетела на остановку общественного транспорта. Пострадала 50-летняя женщина

В Колпино иномарка вылетела на остановку общественного транспорта. Пострадала 50-летняя женщина

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Колпинского района задержали 44-летнего водителя, устроившего ДТП на Тверской улице

Сегодня вечером, 3 августа 2024 года около 16 часов 40 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 58/6 на Тверской улице автомобиль "КиА" вылетел на  остановку общественного транспорта.                                             После чего водитель на автомобиле с  места происшествия скрылся.

В результате патрулирования сотрудниками полиции автомобиль был остановлен, находившегося за рулем  44-летнего мужчину задержали. 

В результате ДТП пострадала 50-летняя женщина, её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сам водитель не пострадал. 

По факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район ДТП пострадавший пешеход
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