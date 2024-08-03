В Колпино иномарка вылетела на остановку общественного транспорта. Пострадала 50-летняя женщина

Сегодня вечером, 3 августа 2024 года около 16 часов 40 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 58/6 на Тверской улице автомобиль "КиА" вылетел на остановку общественного транспорта. После чего водитель на автомобиле с места происшествия скрылся.

В результате патрулирования сотрудниками полиции автомобиль был остановлен, находившегося за рулем 44-летнего мужчину задержали.

В результате ДТП пострадала 50-летняя женщина, её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сам водитель не пострадал.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.