Накануне вечером около 18 часов 25 минут на 134 км, автодороги КАД 46-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан» совершил наезд на остановившееся в средней полосе в результате поломки автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением 77-летнего пенсионера.
В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «Рено», 66-летняя женщина, а также двое детей, 2012 и 2015 годов рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
В ДТП на КАД пострадала женщина и двое детей
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими устанавливаются обстоятельства ДТП на 134 километре автодороги КАД
Накануне вечером около 18 часов 25 минут на 134 км, автодороги КАД 46-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан» совершил наезд на остановившееся в средней полосе в результате поломки автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением 77-летнего пенсионера.
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