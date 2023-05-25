В ДТП на КАД пострадала женщина и двое детей

Накануне вечером около 18 часов 25 минут на 134 км, автодороги КАД 46-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан» совершил наезд на остановившееся в средней полосе в результате поломки автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением 77-летнего пенсионера.

В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «Рено», 66-летняя женщина, а также двое детей, 2012 и 2015 годов рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.