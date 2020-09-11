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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки

В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Четыре человека пострадали в Петергофе при столкновении автобуса и иномарки

Вчера поздним вечером, около 22:15 у дома 4 по Астрономической улице в городе Петергоф произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель автомобиля «Сузуки» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом «ПАЗ», направлявшимся в парк без пассажиров.

В результате произошедшего ДТП оба водителя, а также пассажирка иномарки получили травмы средней степени тяжести. Больше других пострадала вторая пассажирка автомобиля «Сузуки» - 25-летняя женщина госпитализирована с тяжелыми травмами.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Петродворцовый район Петергоф ДТП
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