В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки

Вчера поздним вечером, около 22:15 у дома 4 по Астрономической улице в городе Петергоф произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель автомобиля «Сузуки» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом «ПАЗ», направлявшимся в парк без пассажиров.

В результате произошедшего ДТП оба водителя, а также пассажирка иномарки получили травмы средней степени тяжести. Больше других пострадала вторая пассажирка автомобиля «Сузуки» - 25-летняя женщина госпитализирована с тяжелыми травмами.