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Питерец.ру » Происшествия » На Русановской улице задержали 36-летнюю женщину со свертком запретного в рюкзаке

На Русановской улице задержали 36-летнюю женщину со свертком запретного в рюкзаке

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района задержали 36-летнюю девушку со свертком запретного в рюкзаке

17 июля 2024 года сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Всеволожского района Ленобласти, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий за административное правонарушение по статье 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) задержали 36-летнюю неработающую жительницу дома 19 по Русановской улице.

В ходе осмотра ее личных вещей оперативники обнаружили и изъяли прозрачный сверток из липкой ленты, внутри которого находилось твердое вещество белого цвета. 

Исследование содержимого пакета показало, что в нем находилось наркотическое средство метадон, массой 497,7 грамма.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). 

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район наркотики
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