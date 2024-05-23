На Уездном проспекте задержали наркосбытчиков

21 мая 2024 года сотрудники полиции Невского района Петербурга возле дома 11 по Уездному проспекту по подозрению в сбыте наркотических средств задержали двоих ранее судимых неработающих местных жителей: 41-летнего мужчину и его 39-летнюю знакомую.

В ходе личного досмотра у мужчины изъяли 4 полимерных пакета, содержащие, по данным экспертизы, наркотическое средство синтетического происхождения, весом 195,42 грамма.

В отношении женщины составлен протокол по части 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Задержанного мужчину поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.