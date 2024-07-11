В Ленобласти пресечена деятельность нелегального мусорного полигона

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пресечена незаконная предпринимательская деятельность, связанная с организацией нелегальных свалок во Всеволожском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, в январе 2021 года между госучреждением и инженерно-строительной компанией был заключен договор, согласно которому коммерческая организация должна была возвести и обустроить защитные земляные сооружения и металлические ограждения вдоль границы участка, где дислоцировано одно из подразделений заказчика.

Однако фактически заявленные работы фирмой не осуществлялись.

Вместо этого на участке была организована приемка строительных отходов и мусора, свозимых местными небольшими стройкомпаниями.

Отходы за плату хаотично размещались на территории участка.

Подобная деятельность - лицензируется, однако у компании соответствующее разрешение отсутствовало.

По подозрению в осуществлении незаконного предпринимательства задержали 50-летнего главного инженера коммерческой организации и его 47-летнего подчиненного – начальника участка.

По версии полицейских, злоумышленники за период с января 2021 года по октябрь 2023 года, когда якобы должно было быть возведено земляное ограждение, получили более 47 млн рублей криминального дохода от приемки строительного мусора.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В офисах строительной компании и фирм, осуществлявших транспортирование отходов на указанный участок, проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Старшего из подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении второго подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.