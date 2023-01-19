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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресекли деятельность двух притонов для занятия проституцией

В Петербурге пресекли деятельность двух притонов для занятия проституцией

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Опубликовал: Anton78
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В Санкт-Петербурге пресечена деятельность притонов для занятия проституцией

В минувший вторник в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка совместно с коллегами из Специального полка полиции Главка, а также при содействии коллег из ГУУР МВД России была пресечена деятельность 2 притонов для занятия проституцией, располагавшихся в Выборгском и Центральном районах города. Организацией и управлением преступной деятельностью занимался 44-летний ранее судимый местный житель. Администрированием заведовала его 58-летняя напарница. Также в организованную группу входили охранники, администраторы и «специалисты по контекстной рекламе».

По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Организатор задержан на основании ст. 91 УПК РФ, а его напарнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
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