В Петербурге пресекли деятельность двух притонов для занятия проституцией

В минувший вторник в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка совместно с коллегами из Специального полка полиции Главка, а также при содействии коллег из ГУУР МВД России была пресечена деятельность 2 притонов для занятия проституцией, располагавшихся в Выборгском и Центральном районах города. Организацией и управлением преступной деятельностью занимался 44-летний ранее судимый местный житель. Администрированием заведовала его 58-летняя напарница. Также в организованную группу входили охранники, администраторы и «специалисты по контекстной рекламе».

По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Организатор задержан на основании ст. 91 УПК РФ, а его напарнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.