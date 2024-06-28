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Питерец.ру » Происшествия » На Парашютной улице подросток на электросамокате сбил женщину с коляской

На Парашютной улице подросток на электросамокате сбил женщину с коляской

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Опубликовал: Anton78
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В отдел полиции Приморского района доставили 15-летнего подростка, который на арендованном самокате сбил женщину с коляской

Сегодня вечером, 28 июня 2024 года около 18 часов 10 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 56 по Парашютной улице подросток на самокате сбил женщину с коляской.
Полицейские в ходе осмотра места происшествия установили, что потерпевшей является 32-летняя женщина, которая шла по тротуару с двумя детьми, один из которых находился в коляске, после чего, на неё сзади внезапно наехал подросток на арендованном самокате и сбил с ног.
В результате наезда дети, к счастью, не пострадали, их мама получила ушибы и ссадины.
Возбуждено административное дело по ст. 12.30 часть 2 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения иным участником дорожного движения, повлекшее причинение легкого или среднего вреда доровью).
15-летнего самокатчка доставили в отел полиции.
По факту дорожного происшествия полицейские поводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход самокаты
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