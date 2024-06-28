На Парашютной улице подросток на электросамокате сбил женщину с коляской

Сегодня вечером, 28 июня 2024 года около 18 часов 10 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 56 по Парашютной улице подросток на самокате сбил женщину с коляской.

Полицейские в ходе осмотра места происшествия установили, что потерпевшей является 32-летняя женщина, которая шла по тротуару с двумя детьми, один из которых находился в коляске, после чего, на неё сзади внезапно наехал подросток на арендованном самокате и сбил с ног.

В результате наезда дети, к счастью, не пострадали, их мама получила ушибы и ссадины.

Возбуждено административное дело по ст. 12.30 часть 2 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения иным участником дорожного движения, повлекшее причинение легкого или среднего вреда доровью).

15-летнего самокатчка доставили в отел полиции.

По факту дорожного происшествия полицейские поводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.