В Приозерске автоледи на иномарке сбила 7-летнего мальчика на самокате

Вчера вечером, 5 июня 2024 года около 19 часов 25 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация о ДТП возле дома 34 по улице Чапаева в городе Приозерск.

Прибывшие на место пролицейские установили, что 50-летняя женщина управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь по улице Чапаева в сторону улицы Суворова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на внезапно выехавшего на самокате 7-летнего мальчика, который был без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Водитель раннее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекалась.