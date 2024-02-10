В Петербурге аферисты со счета профессора вуза списали 5 млн рублей

Накануне поздним вечером, 9 февраля 2024 года около 23 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 73-летнего профессор одного из петербургских вузов о том, что ему на сотовый телефон два дня звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником сотовой компании, с сообщением о том, что у него закончился срок договора на оказание услуг и что его необходимо продлить.

Таким образом,мошенникам удалось списать со счета мужчины почти 5 миллионов рублей.

Потерпевший полагает, что во время разговора ему на мобильный телефон было удаленно установлено неизвестное приложение, с помощью которого и были похищены деньги.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры по розыску и задержанию лиц, причастности к совершению данного преступления.