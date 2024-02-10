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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты со счета профессора вуза списали 5 млн рублей

В Петербурге аферисты со счета профессора вуза списали 5 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района Петербурга ищут мошенников, завладевших денежными средствами пожилого мужчины

Накануне поздним вечером, 9 февраля 2024 года около 23 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 73-летнего профессор одного из петербургских вузов о том, что ему на сотовый телефон два дня звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником сотовой компании, с сообщением о том, что у него закончился срок договора на оказание услуг и что его необходимо продлить. 

Таким образом,мошенникам удалось списать со счета мужчины почти 5 миллионов рублей. 

Потерпевший полагает, что во время разговора  ему на мобильный телефон было удаленно установлено неизвестное приложение, с помощью которого и были похищены деньги. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). 

Полицейскими приняты меры по розыску и задержанию лиц, причастности к совершению данного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество
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