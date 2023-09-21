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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе под колеса «Лада Ларгус» угодила 10-летняя девочка на самокате

В Выборгском районе под колеса «Лада Ларгус» угодила 10-летняя девочка на самокате

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка на самокате

Накануне вечером около 18 часов 40 минут возле дома 153 корпус 1 по проспекту Энгельса, в Выборгском районе Петербурга 51-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» и двигаясь по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть на самокате в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 10-летнюю девочку.
В результате ДТП ученица 4 класса в состоянии средней степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, откуда, после оказания медицинской помощи, отпущена.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП самокаты дети
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