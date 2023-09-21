В Выборгском районе под колеса «Лада Ларгус» угодила 10-летняя девочка на самокате

Накануне вечером около 18 часов 40 минут возле дома 153 корпус 1 по проспекту Энгельса, в Выборгском районе Петербурга 51-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» и двигаясь по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть на самокате в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 10-летнюю девочку.

В результате ДТП ученица 4 класса в состоянии средней степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, откуда, после оказания медицинской помощи, отпущена.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего