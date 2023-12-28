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Питерец.ру » Происшествия » Задержан участник уличной драки с погибшим во Всеволожске

Задержан участник уличной драки с погибшим во Всеволожске

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали участника уличной драки с погибшим во Всеволожске

Ночью 24 декабря, около 01 часа 25 минут к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступила информация о том, что в квартире дома 9 по улице Невской в городе Всеволожск находится мужчина без сознания.
Прибывшие на место полицейские в квартире обнаружили тело 29-летнего жителя Всеволожска.
Установлено, что скончавшийся мужчина в квартире был в гостях и распивал спиртное с хозяевами. Ему поступил звонок на мобильный телефон, он вышел во двор дома, и у него произошел конфликт с неизвестным, который нанес ему удар кулаком в лицо, от чего тот упал и ударился головой, а неизвестный удалился в неизвестном направлении.
Пострадавшего занесли в квартиру, где он скончался до приезда скорой помощи.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что последний звонок на телефон погибшего поступил от 28-летнего ранее неоднократно судимого гражданина.
27 декабря около 15 часов 00 минут в городе Пушкин, возле дома 12 на улице Красной Звезды, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 ч. 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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