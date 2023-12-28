Задержан участник уличной драки с погибшим во Всеволожске

Ночью 24 декабря, около 01 часа 25 минут к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступила информация о том, что в квартире дома 9 по улице Невской в городе Всеволожск находится мужчина без сознания.

Прибывшие на место полицейские в квартире обнаружили тело 29-летнего жителя Всеволожска.

Установлено, что скончавшийся мужчина в квартире был в гостях и распивал спиртное с хозяевами. Ему поступил звонок на мобильный телефон, он вышел во двор дома, и у него произошел конфликт с неизвестным, который нанес ему удар кулаком в лицо, от чего тот упал и ударился головой, а неизвестный удалился в неизвестном направлении.

Пострадавшего занесли в квартиру, где он скончался до приезда скорой помощи.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что последний звонок на телефон погибшего поступил от 28-летнего ранее неоднократно судимого гражданина.

27 декабря около 15 часов 00 минут в городе Пушкин, возле дома 12 на улице Красной Звезды, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 ч. 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.