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Питерец.ру » Происшествия » В Новом Девяткино мужчина избил соседа топором

В Новом Девяткино мужчина избил соседа топором

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали участника соседской дискуссии, применивший, в качестве аргумента, топор

В минувший четверг днем, 22 февраля 2024 года около 12 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле квартиры в доме 15 по улице Капральской в Новом Девяткино дерутся мужчины, причем один из них в качестве аргумента в споре использует топор.
Оперативно прибывшие на место полицейские установили, что ранее неоднократно судимый 30-летний хозяин одной из квартир на фоне внезапно возникшей ссоры нанес телесные повреждения своему 44-летнему соседу.
Пострадавшего с ушибами госпитализировали. Топор изъяли.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ,

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район телесные повреждения
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