В Новом Девяткино мужчина избил соседа топором

В минувший четверг днем, 22 февраля 2024 года около 12 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле квартиры в доме 15 по улице Капральской в Новом Девяткино дерутся мужчины, причем один из них в качестве аргумента в споре использует топор.

Оперативно прибывшие на место полицейские установили, что ранее неоднократно судимый 30-летний хозяин одной из квартир на фоне внезапно возникшей ссоры нанес телесные повреждения своему 44-летнему соседу.

Пострадавшего с ушибами госпитализировали. Топор изъяли.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ,