В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по представителям кредитной организации

Вчера около 10 часов к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о конфликте на территории частного домовладения в пос. Рябово 62-летнего местного жителя с двумя представителями кредитной организации. В результате гражданин произвёл в их сторону выстрел из охотничьего ружья, причинив огнестрельные ранения плеча и спины одному из них. Второй сотрудник банка сумел убежать. Также с места происшествия скрылся и стрелявший.

Сотрудниками полиции был в кратчайшие сроки реализован комплекс мероприятий по розыску и задержанию мужчины, открывшего стрельбу. Он был обнаружен неподалеку от поселка. В ходе переговоров полицейские пытались убедить гражданина сдаться, однако на законные требования он не реагировал и направил оружие в их сторону. На основании Федерального закона «О полиции» полицейские применили табельное оружие, причинив нападавшему смертельное ранение.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех