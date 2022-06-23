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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по представителям кредитной организации

В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по представителям кредитной организации

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ленобласти сотрудники полиции обезвредили вооруженного злоумышленника

Вчера около 10 часов к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о конфликте на территории частного домовладения в пос. Рябово 62-летнего местного жителя с двумя представителями кредитной организации. В результате гражданин произвёл в их сторону выстрел из охотничьего ружья, причинив огнестрельные ранения плеча и спины одному из них. Второй сотрудник банка сумел убежать. Также с места происшествия скрылся и стрелявший.
Сотрудниками полиции был в кратчайшие сроки реализован комплекс мероприятий по розыску и задержанию мужчины, открывшего стрельбу. Он был обнаружен неподалеку от поселка. В ходе переговоров полицейские пытались убедить гражданина сдаться, однако на законные требования он не реагировал и направил оружие в их сторону. На основании Федерального закона «О полиции» полицейские применили табельное оружие, причинив нападавшему смертельное ранение.
В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район стрельба
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