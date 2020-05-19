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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские застрелили агрессивное животное

В Петербурге полицейские застрелили агрессивное животное

0
128
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
imgur.com
В Красногвардейском районе Петербурга полицейские, применив табельное оружие, обезвредили агрессивное животное

Накануне к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что у дома по Ириновскому проспекту лежит мужчина. На место прибыли сотрудники полиции и медицинские работники, которые обнаружили лежащего мужчину, рядом с которым находились две собаки, которые не дали подойти к мужчине и стали бросятся на полицейских и медработников, не давая им исполнить свой профессиональный долг. В соответствии с Законом «О полиции» было принято решение о применении табельного оружия. В результате стрельбы одна из собак была обезврежена, вторая убежала. Из граждан никто не пострадал.

Мужчина, предположительно, находился в сильном алкогольном опьянении. По факту инцидента проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район табельное оружие стрельба животные
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