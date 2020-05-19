В Петербурге полицейские застрелили агрессивное животное

Накануне к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что у дома по Ириновскому проспекту лежит мужчина. На место прибыли сотрудники полиции и медицинские работники, которые обнаружили лежащего мужчину, рядом с которым находились две собаки, которые не дали подойти к мужчине и стали бросятся на полицейских и медработников, не давая им исполнить свой профессиональный долг. В соответствии с Законом «О полиции» было принято решение о применении табельного оружия. В результате стрельбы одна из собак была обезврежена, вторая убежала. Из граждан никто не пострадал.

Мужчина, предположительно, находился в сильном алкогольном опьянении. По факту инцидента проводится проверка.