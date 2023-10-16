В Кировском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика

Накануне вечером около 17 часов 40 минут возле дома 19 по проспекту Народного Ополчения, в Кировском районе Петербурга 29-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», двигаясь по боковому проезду, совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей 12-летнего мальчика.

Пострадавшего мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Проверку проводят сотрудники дорожной полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.