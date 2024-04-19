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Питерец.ру » Происшествия » В Бокситогорске поймали серийного курьера мошенников

В Бокситогорске поймали серийного курьера мошенников

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Бокситогорского района Ленобласти задержали серийного курьера мошенников

Вечером, 17 апреля 2024 года около 19 часов 00 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение от 70-летней жительницы дома 12 по улице Красных Следопытов в городе Бокситогорск. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что несколькими часами ранее в отношении нее были совершены мошеннические действия под легендой о ДТП с родственником.
Пенсионерка в парадной дома передала курьеру 210 тысяч рублей.
Вчера утром, 18 апреля 2024 года к полицейским Бокситогорска поступило заявление от еще одной пострадавшей от рук мошенников. 87-летняя жительница дома 7 по Садовой улице, под аналогичным предлогом, отдала неизвестному 300 тысяч рублей.
Около 16 часов 15 минут того же дня сообщение в полицию поступило от 83-летней пенсионерки с Южной улицы, дом 19.
Женщина отдала мошенникам, которые поведали ей о, якобы, попавшей в ДТП дочери, 144 тысяч рублей.
По всем преступным эпизодам следователи возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ «мошенничество».
В этот же день вечером, 18 апреля 2024 года около 18 часов 55 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 14 по Комсомольской улице в Бокситогорске сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в данных преступлениях. Им оказался проживающий в Бокситогорске 20-летний житель Карелии.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район мошенничество пенсионеры
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