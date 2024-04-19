В Бокситогорске поймали серийного курьера мошенников

Вечером, 17 апреля 2024 года около 19 часов 00 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение от 70-летней жительницы дома 12 по улице Красных Следопытов в городе Бокситогорск. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что несколькими часами ранее в отношении нее были совершены мошеннические действия под легендой о ДТП с родственником.

Пенсионерка в парадной дома передала курьеру 210 тысяч рублей.

Вчера утром, 18 апреля 2024 года к полицейским Бокситогорска поступило заявление от еще одной пострадавшей от рук мошенников. 87-летняя жительница дома 7 по Садовой улице, под аналогичным предлогом, отдала неизвестному 300 тысяч рублей.

Около 16 часов 15 минут того же дня сообщение в полицию поступило от 83-летней пенсионерки с Южной улицы, дом 19.

Женщина отдала мошенникам, которые поведали ей о, якобы, попавшей в ДТП дочери, 144 тысяч рублей.

По всем преступным эпизодам следователи возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ «мошенничество».

В этот же день вечером, 18 апреля 2024 года около 18 часов 55 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 14 по Комсомольской улице в Бокситогорске сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в данных преступлениях. Им оказался проживающий в Бокситогорске 20-летний житель Карелии.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.