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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подросток прострелил себе руку из пневматического пистолета

В Ленобласти подросток прострелил себе руку из пневматического пистолета

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Опубликовал: Anton78
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В Тосненском районе Ленобласти, по недосмотру родителей, 11-летний мальчик прострелил себе руку из пневматического пистолета

Накануне вечером, 21 апреля 2024 года около 21 часа в травпункт из деревни Аннолово, Тосненского района Ленинградской области мать доставила 11-летнего мальчика с огнестрельной раной левой кисти. Врачи обработали подростку рану и отпустили домой.

Со слов матери, накануне днем около 13 часов во дворе по месту жительства, по недосмотру родителей, мальчик во время перезарядки пневматического пистолета «Байкал» выстрелил себе в левую руку.

Семья полная, в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район дети несчастный случай
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