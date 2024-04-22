В Ленобласти подросток прострелил себе руку из пневматического пистолета

Накануне вечером, 21 апреля 2024 года около 21 часа в травпункт из деревни Аннолово, Тосненского района Ленинградской области мать доставила 11-летнего мальчика с огнестрельной раной левой кисти. Врачи обработали подростку рану и отпустили домой.

Со слов матери, накануне днем около 13 часов во дворе по месту жительства, по недосмотру родителей, мальчик во время перезарядки пневматического пистолета «Байкал» выстрелил себе в левую руку.

Семья полная, в поле зрения правоохранительных органов не попадала.