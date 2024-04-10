В Янино задержали подозреваемого в убийстве сожительницы

Вчера, 9 апреля 2024 года в квартире в поселке Янино-1, Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 56-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий за совершение указанного преступления был задержан 63-летний сожитель потерпевшей.

Следствие установило, что подозреваемый в ходе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений в процессе употребления спиртных напитков, нанес потерпевшей 8 ножевых ранений в область расположения жизненно важных органов. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке ст.91 УПК РФ.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.