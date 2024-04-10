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Питерец.ру » Происшествия » В Янино задержали подозреваемого в убийстве сожительницы

В Янино задержали подозреваемого в убийстве сожительницы

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Опубликовал: Anton78
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В поселке Янино-1, Всеволожского района Ленинградской области мужчина подозревается в убийстве сожительницы

Вчера, 9 апреля 2024 года в квартире в поселке Янино-1, Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 56-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий за совершение указанного преступления был задержан 63-летний сожитель потерпевшей.

Следствие установило, что подозреваемый в ходе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений в процессе употребления спиртных напитков, нанес потерпевшей 8 ножевых ранений в область расположения жизненно важных органов. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке ст.91 УПК РФ.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: СК по Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район убийство ножевое ранение
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