В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы

Следственным отделом по Красногвардейскому району Главного следственного управления СК РФ по г.Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство) в отношении мужчины 1979 года рождения.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений Росгвардии, МВД мужчина был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

По данным следствия, подозреваемый 20 ноября 2022 года, находясь в одном из частных домов, расположенных на территории Красногвардейского района Петербурга, в ходе ссоры со своей 33-летней сожительницей, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес последней не менее 6 ударов ножом в область живота, спины и конечностей. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.