ента новостей

17:39
Арктический зимний сезон в «Никольском дворе» стартует 1 декабря
17:33
Депутат «Единой России» Михаил Романов предложил губернатору Петербурга расположить в особняке Брусницыных на Кожевенной линии Дворец бракосочетаний
17:16
350 участников проекта "День ангела" обрели семью
17:10
Итоги заседания Президиума СПбГО ВООПИК
17:08
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы
14:47
В Петербурге в этом году отремонтированы 29 пришкольных стадионов
13:19
«Единая Россия» в Петербурге пригласила детей на мюзикл «Остров сокровищ»
12:47
В Гатчинском парке «Сильвия» появился мемориал жертвам фашистских карателей
11:13
В Петербурге молодая женщина родила дочь и выбросила в окно
11:07
В Петербурге молодая женщина выпала с 5-го этажа
10:53
Газоснабжение восстановили
10:36
В ДТП у заправки в Новом Девяткино пострадал водитель BMW
10:22
В Петербурге задержали 18-летнего жителя Ростовской области угнавшего автомобиль
10:21
Сезон самокатов закончился
10:18
В центре Петербурга задержана группа подростков, совершивших разбой
10:13
В рахье конфликт возле магазина стал фатальным для одного из оппонентов
10:09
В Красном селе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
10:06
Под Волосово тушили цех «Кингисеппского машиностроительного завода»
09:59
«Петербургский диалог» завершится
01:02
ЧМ – 2022: эквадорец Валенсия стал лучшим в матче открытия, забив трижды, хотя один из голов не был засчитан
16:14
В Ленобласти возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия
12:48
Судебный пристав из Петербурга устроил ДТП, в котором погиб его коллега
12:40
В Парголово мигрант, угрожая ножом отобрал у девушки дорогой смартфон
12:33
Малайзии впервые в истории грозит подвешенный парламент
00:54
СКА проиграл «Нефтехимику», пропуская только в неравных составах
22:47
Потомки победителей Сталинградской битвы соберутся в Волгограде
21:17
«Здесь жил и творил великий человек»: петербургские единороссы помогли увековечить память учёного Юрия Кнорозова, расшифровавшего язык майя
20:40
В Ленобласти задержали мать с сыном за хранение наркотиков
20:35
Экс-глава УСП Барабанщиков сдержал слово и помогает жителям Донбасса
16:32
В центре Петербурга задержали мужчину напавшего с топором на фельдшера скорой помощи
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы

0
30
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Следственный комитет
В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы

Следственным отделом по Красногвардейскому району Главного следственного управления СК РФ по г.Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство) в отношении мужчины 1979 года рождения.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений Росгвардии, МВД мужчина был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

По данным следствия, подозреваемый 20 ноября 2022 года, находясь в одном из частных домов, расположенных на территории Красногвардейского района Петербурга, в ходе ссоры со своей 33-летней сожительницей, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес последней не менее 6 ударов ножом в область живота, спины и конечностей. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет
Все по теме: Красногвардейский район убийство ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-08-2022, 11:19
В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого
6-11-2022, 12:50
В Ленобласти мужчина подозревается в убийстве знакомого
19-07-2018, 12:22
В Петербурге внук задушил бабушку-блокадницу
23-09-2022, 12:49
В Петербурге раскрыли убийство 19-летней давности
2-11-2022, 16:10
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух офицеров полиции
25-02-2022, 14:16
В Петербурге мужчина зарезал в больнице своего соседа по палате

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
184
Сегодня, 10:36
В ДТП у заправки в Новом Девяткино пострадал водитель BMW
0
106
Сегодня, 10:09
В Красном селе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
0
203
Вчера, 12:48
Судебный пристав из Петербурга устроил ДТП, в котором погиб его коллега
0
130
19-11-2022, 16:06
В Московском районе иномарка сбила двух пешеходов
Наверх