В Тихвине задержали женщину по подозрению в убийстве супруга

Сегодня в квартире в 1 микрорайоне города Тихвина Ленинградской области обнаружено тело мужчины 1989 г.р. с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственным отделом по г. Тихвину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что к преступлению причастна 32-летняя супруга потерпевшего, которая после совместного распития спиртных напитков в процессе ссоры нанесла мужу удар ножом в грудь, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.