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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге женщина зарезала своего мужа

В Выборге женщина зарезала своего мужа

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16
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СК Ленобласти
В Выборге женщина подозревается в убийстве супруга

Сегодня ночью на лестничной площадке в доме в поселке Харитоново Выборгского района Ленинградской области было обнаружено тело 43-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения груди.

На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством руководителя следственного отдела по городу Выборг в составе следователя, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции.

По данному факту следственным отделом по городу Выборг Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что указанные повреждения потерпевшему в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков, причинила 40-летняя супруга потерпевшего.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО убийство ножевое ранение
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