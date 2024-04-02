В Петербурге поймали педофила за распространение порнографических материалов

Вечером минувшего воскресенья, 31 марта 2024 года около 18 часов 50 минут в дежурную часть ГУ МВД по Петербургу поступила информация о конфликте между подростками и взрослым мужчиной во дворе дома 5/4 по Дачному проспекту.

Прибывшие на место полицейские установили, что обнаруженный на месте происшествия 47-летний неработающий петербуржец в период с 21 по 31 марта 2024 года неоднократно вступал в переписку в чате мессенджера социальной сети с одним из присутствующих подростков, 16-летним, отправляя ему при переписке материалы порнографического содержания.

Несовершеннолетний рассказал сотрудникам полиции, что понял, что в отношении него было совершено преступление, и для передачи злоумышленника органам правопорядка назначил ему личную встречу, на которую пришел с друзьями.

В ходе встречи начался словесный конфликт, и очевидец вызвал сотрудников полиции. До прибытия полицейских подростки не давали мужчине уйти.

Полицейскими был задержан злоумышленник и доставлен в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.