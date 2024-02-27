В Петербурге задержали троих подростков избивших пассажира метро

Вечером 24 февраля 2024 года, около 22 часов 05 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что в вагоне метро, двигавшемся от станции «Парк Победы» в сторону станции «Электросила», между несколькими подростками и 40-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого подростки нанесли ему несколько ударов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ.

Вчера, 26 февраля 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к содеянному полицейские задержали троих молодых людей, 16, 17 и 18 лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.