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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих подростков избивших пассажира метро

В Петербурге задержали троих подростков избивших пассажира метро

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Московского района задержаны подозреваемые в избиении пассажира метро

Вечером 24 февраля 2024 года, около 22 часов 05 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что в вагоне метро, двигавшемся от станции «Парк Победы» в сторону станции «Электросила», между несколькими подростками и 40-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого подростки нанесли ему несколько ударов.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ.
Вчера, 26 февраля 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к содеянному полицейские задержали троих молодых людей, 16, 17 и 18 лет.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район телесные повреждения
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