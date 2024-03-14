В Ленобласти задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Ломоносова

Поздним вечером, 8 марта около 22 часов 30 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 88-летней женщины о факте мошенничества.

Пенсионерка, проживающая в доме на Швейцарской улице в городе Ломоносов рассказала правоохранителям, что двумя часами ранее на ее мобильный телефон позвонила незнакомка, сообщившая, что её внук попал в ДТП и на его лечение требуются деньги, за которыми приедет курьер.

Через час после звонка подъехал курьер на автомобиле, которому пожилая женщина передала 193 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

10 марта сотрудники уголовного розыска установили и опросили 40-летнего водителя такси, который рассказал оперативникам, что доставил посылку к дому №17/1 по Уткину проезду и передал ее неизвестной женщине.

12 марта около 17 часов 15 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в частном доме по Советской улице поселка Шум Кировского района Ленобласти по подозрению в совершении указанного преступления задержали 35-летнюю продавца-консультанта одного из сетевых супермаркетов.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.