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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Пушкина

В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Пушкина

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Пушкина

В минувшую среду, 17 января 2024 года около 15 часов 30 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга обратилась 86-летняя женщина, которая проживает в доме 10 по бульвару Александра Толстого. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что около 14 часов 00 минут ей позвонил неизвестный, и под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств, убедил в парадной по месту жительства передать неизвестной женщине 55 000 рублей и 2 400 евро.
Общий материальный ущерб составил 286 940 руб.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Вчера под утро, 18 января 2024 года около 03 часов 00 минут в комнате одного из хостелов в доме 8 по Полтавской улице сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 74-летнюю постоялицу отеля.
Подозреваемую поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район мошенничество пенсионеры
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