В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Пушкина

В минувшую среду, 17 января 2024 года около 15 часов 30 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга обратилась 86-летняя женщина, которая проживает в доме 10 по бульвару Александра Толстого. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что около 14 часов 00 минут ей позвонил неизвестный, и под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств, убедил в парадной по месту жительства передать неизвестной женщине 55 000 рублей и 2 400 евро.

Общий материальный ущерб составил 286 940 руб.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вчера под утро, 18 января 2024 года около 03 часов 00 минут в комнате одного из хостелов в доме 8 по Полтавской улице сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 74-летнюю постоялицу отеля.

Подозреваемую поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.