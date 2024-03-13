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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти накрыли нарколабораторию, откуда изъяли около 19 кг наркотических веществ

В Ленобласти накрыли нарколабораторию, откуда изъяли около 19 кг наркотических веществ

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Опубликовал: Питерец
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В Ленобласти полицией выявлена нарколаборатория, откуда изъято около 19 кг запрещённых веществ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ликвидировали крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Ленобласти.
Нарколаборатория располагалась в доме и хозпостройках на участке в посёлке Глажево Киришского района.
На месте полицейские задержали двоих жителей Волховского района Ленобласти 37 и 40 лет, которые выполняли функции так называемых «химиков», а также 27-летнюю жительницу Киришей, выступавшая в качестве арендатора частного домовладения.
Из помещений полицейскими изъято шесть контейнеров с порошком белого цвета массой около 19 килограммов.
По результатам проведённого исследования установлено, что в одной из ёмкостей находилось наркотическое средство – мефедрон массой 6,5 килограмма.
Содержимое остальных контейнеров будет исследовано криминалистами в рамках последующих экспертиз.
Кроме того, оперативники изъяли различные прекурсоры для производства запрещённых веществ и лабораторное оборудование.
При обыске в квартире задержанной женщины полицейские обнаружили около 400 граммов синтетического гашиша, а также весы и упаковочный материал.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Всех троих подозреваемых поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.
Полицейские проводят мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
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