В Ленобласти накрыли нарколабораторию, откуда изъяли около 19 кг наркотических веществ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ликвидировали крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Ленобласти.

Нарколаборатория располагалась в доме и хозпостройках на участке в посёлке Глажево Киришского района.

На месте полицейские задержали двоих жителей Волховского района Ленобласти 37 и 40 лет, которые выполняли функции так называемых «химиков», а также 27-летнюю жительницу Киришей, выступавшая в качестве арендатора частного домовладения.

Из помещений полицейскими изъято шесть контейнеров с порошком белого цвета массой около 19 килограммов.

По результатам проведённого исследования установлено, что в одной из ёмкостей находилось наркотическое средство – мефедрон массой 6,5 килограмма.

Содержимое остальных контейнеров будет исследовано криминалистами в рамках последующих экспертиз.

Кроме того, оперативники изъяли различные прекурсоры для производства запрещённых веществ и лабораторное оборудование.

При обыске в квартире задержанной женщины полицейские обнаружили около 400 граммов синтетического гашиша, а также весы и упаковочный материал.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Всех троих подозреваемых поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Полицейские проводят мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.