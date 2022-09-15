В Ленобласти инспекторам ДПС для остановки автомобиля потребовалось применить оружие

«Инспекторами ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан водитель автомобиля, который проигнорировал требования полицейских об остановке транспортного средства и попытался скрыться.

Иномарка с большой скоростью двигалась по Выборгскому ш. Всеволожского района ЛО, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан. Правонарушитель не реагировал на светозвуковые сигналы патрульной машины, а также на предупреждения о том, что полицейские будут вынуждены применить табельное оружие.

В ходе преследования для остановки указанного автомобиля инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел вверх, а затем по колесам машины правонарушителя. Транспортное средство было остановлено, водитель задержан. Им оказался 29-летний мужчина, который вел себя неадекватно, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.15, 12.25, 12.26, 12.37, 19.3 КоАП РФ.