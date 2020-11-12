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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя

В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя

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Опубликовал: Вадик Котов
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Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, повторно попавшегося за рулем в нетрезвом виде

Ночью минувшей субботы около 00.40 в городе Колпино на перекрестке Южной улицы и Петрозаводского шоссе сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль «Мерседес Бенц GL320». Однако водитель требования полицейских об остановке игнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Нарядом ГИБДД было организовано преследование. Через 6 минут на 33 километре Петрозаводского шоссе с целью остановки транспортного средства один из инспекторов произвел 1 выстрел вверх и несколько по колесам «Мерседеса». В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Автомобиль был остановлен в г. Отрадное на Комсомольской улице. За рулем находился 41-летний неработающий петербуржец, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, а на пассажирском сидении находился владелец иномарки.

При этом водитель уже ранее был лишен права управления транспортным средством за нетрезвую езду.

Водителя-нарушителя доставили в территориальный отдел полиции и составили в отношении него ряд протоколов за административные правонарушения. Также к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, привлечен владелец автомобиля.

В тот же день по решению суда за нахождение за рулем в нетрезвом виде водителю назначили наказание в виде 14 суток административного ареста.

По результатам проверки за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении данного гражданина дознанием ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО пьяный водитель табельное оружие
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